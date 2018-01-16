ALEKSEEV объяснил, почему хочет выступать на Евровидении от Беларуси

КИЕВ. 15 января. УНН. Украинский певец ALEKSEEV объяснил, почему снял свою кандидатуру с украинского национального отбора на Евровидение-2018 и хочет выступать от Беларуси. Об этом артист сообщил в интервью YouTube канала POP-KOPM SHOW, передает УНН.

"Сначала мы подали заявку от Украины, а потом решили забрать. Мне кажется, что сейчас Украину должен представлять артист, известный только там, внутри Украины. Я думаю это будет правильно", - сказал артист.

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Напомним, ранее украинский певец прошел в финал отбора Евровидения от Беларуси.