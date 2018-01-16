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ALEKSEEV объяснил, почему хочет выступать на Евровидении от Беларуси

ALEKSEEV объяснил, почему хочет выступать на Евровидении от Беларуси

ALEKSEEV

КИЕВ. 15 января. УНН. Украинский певец ALEKSEEV объяснил, почему снял свою кандидатуру с украинского национального отбора на Евровидение-2018 и хочет выступать от Беларуси. Об этом артист сообщил в интервью YouTube канала POP-KOPM SHOW, передает УНН.

"Сначала мы подали заявку от Украины, а потом решили забрать. Мне кажется, что сейчас Украину должен представлять артист, известный только там, внутри Украины. Я думаю это будет правильно", - сказал артист.

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Напомним, ранее украинский певец прошел в финал отбора Евровидения от Беларуси.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евровидение, Беларусь
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