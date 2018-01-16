Во Львове нашли 17-летнюю девушку, которая "заминировала" школу

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 января. УНН. Во Львове полицейские установили личность девушки, которая дважды сообщала о "заминировании" школы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Напомним, сегодня, на оперативную линию 102 поступило сообщение о заминировании школы по улице Трилевского.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Правоохранители обследовали помещение школы и прилегающую территорию - опасных предметов не обнаружено. Из здания были эвакуированы около семисот учеников и работников учебного заведения. Полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании этой школы уже второй раз сделала 17-летняя львовянка.

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Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства.