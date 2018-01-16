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Премьер Румынии подал в отставку

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 15 января. УНН. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе подал в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DIGI24.

Сообщается, что сегодня состоялось заседание Социал-демократической партии Румынии (PSD), во время которого было принято решение отозвать поддержку премьер-министра. После его окончания Тудосе написал заявление об отставке.

“На совещании должна была быть рассмотрена ситуация в правительстве, с призывом премьер-министра Михая Тудосе к министру внутренних дел Кармен Дан уйти в отставку. Кармен Дэн считает, что, нет веских оснований этого делать. Кроме того, Тудосе также призвал к реструктуризации исполнительной власти”, — сообщает DIGI24.

Сам Тудосе по прибытии в штаб квартиру PSD заявил, что не держится за должность.

“Первый день (после праздничных выходных — ред.) в правительстве является первым и последним”, — сказал он.

В то же время, Дан перед заседанием заявляла, что также готова покинуть должность, если на партийном заседании будет принято соответствующее решение.

Напомним, из-за скандала с полицейским педофилом в ведомтсве, министра внутренних дел Кармен Дан призывали уйти в отставку.

Как сообщал УНН, это могло произойти сегодня, в понедельник.

Источник: УНН
Теги: Румыния, отставка, Премьер-министр
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