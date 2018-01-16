Премьер Румынии подал в отставку
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 15 января. УНН. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе подал в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DIGI24.
Сообщается, что сегодня состоялось заседание Социал-демократической партии Румынии (PSD), во время которого было принято решение отозвать поддержку премьер-министра. После его окончания Тудосе написал заявление об отставке.
“На совещании должна была быть рассмотрена ситуация в правительстве, с призывом премьер-министра Михая Тудосе к министру внутренних дел Кармен Дан уйти в отставку. Кармен Дэн считает, что, нет веских оснований этого делать. Кроме того, Тудосе также призвал к реструктуризации исполнительной власти”, — сообщает DIGI24.
Сам Тудосе по прибытии в штаб квартиру PSD заявил, что не держится за должность.
“Первый день (после праздничных выходных — ред.) в правительстве является первым и последним”, — сказал он.
В то же время, Дан перед заседанием заявляла, что также готова покинуть должность, если на партийном заседании будет принято соответствующее решение.
Напомним, из-за скандала с полицейским педофилом в ведомтсве, министра внутренних дел Кармен Дан призывали уйти в отставку.
Как сообщал УНН, это могло произойти сегодня, в понедельник.