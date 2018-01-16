Государство не прекратит оказывать субсидию, если семья что-то приобрела более чем за 50 тыс. Грн
КИЕВ. 15 января. УНН. Государство не прекратит выплачивать субсидию, если семья совершила покупку стоимостью более 50 тыс. грн., передает УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала на странице в Facebook.
“Если семья совершила покупку, превышающую 50 тыс. грн в период получения пособия, субсидии ей не прекратят предоставлять. Но о таком семья в течение месяца обязана сообщить управления соцзащиты. Факт такой покупки влияет на назначение помощи на следующий срок”, - пояснили в правительстве.
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В то же время, в Кабмине отметили, что граждане, которым назначили субсидию, в течение месяца должны обратиться в органы соцзащиты населения и предоставить документы об изменениях:
— состав зарегистрированных в жилье: кто выписался или прописался
— социального статуса членов семьи: кто уволился или устроился на работу, стал пенсионером
— об осуществлении единовременной покупки, превышающей 50 тысяч гривен
— набора коммунальных услуг: отказались от централизованного сожжения и перешли на индивидуальное или наоборот.
Напомним, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенкодо сообщил УНН, что завершение текущего отопительного сезона пересчете субсидий не будет.