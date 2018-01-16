Завтра на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение

КИЕВ. 15 января. УНН. Завтра, 16 января, движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на “Киевавтодор”, передает УНН.

“16 января с 11:00 до 18:00 на Южном мостовом переходе в направлении с ул. М. Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат движение транспорта первой полосой в связи с ремонтными работами”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с ремонтом сетей в Киеве может быть отключено водоснабжение некоторых домов.