КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня в Киеве стартуют общественные мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни и чествования подвигов участников Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

В частности, с 15 января по 15 марта в столице пройдут тематические выставочно-информационные мероприятия.

“Эти меры будут проходить с 9:00 до 22:00 на Майдане Незалежности. В частности, вокруг Монумента Независимости будет действовать выставка „Майдан: ландшафты памяти“, которая будет содержать информацию и изображения о событиях и участников Революции Достоинства, а также о нынешних процессы сохранения и увековечения памяти. Экспозиция расскажет и о различных аспектах создания этого мемориального комплекса. В частности, о проведении международного архитектурного конкурса проектов на этот объект, отвода земельных участков в центре Киева и их функциональное назначение”, - говорится в сообщении.

Также, на Майдане Независимости, между монументом Независимости и по улице Крещатик, для общественной оценки проектных предложений разместят выставку “Мемориал Героев Небесной Сотни”. Выставка знакомить с проектами участников международного архитектурного конкурса (номинация “Мемориал”).

Напомним, Кабинет министров принял постановление о выделении 294 миллионов гривен на выплаты семьям пострадавших и погибших участников евромайдан.