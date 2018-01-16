В соцсетях призывают румын выходить на акцию протеста

КИЕВ. 15 января. УНН. В социальных сетях румын призывают выходить на протест в эту субботу. Об это ссобщает УНН со ссылкой на распространяющейся информации в Facebook.

В субботу, 20 января в Румынии анонсируется масштабная демонстрация “За юстицию”. Сообщается, что в эту субботу в столицу приедут жители и других крупных городов.

“Мы, граждане округа Клуж, отправимся в Бухарест, чтобы защитить нашу свободу и верховенство закона. Мы считаем, что это последняя демократическая вещь, которую мы можем сделать, и мы призываем всех протестовать в Бухаресте”, — сказано в одном из анонсов.

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Кроме того, в одной из групп сообщается, что в Бухаресте начнется сбор около Северного вокзала (Gara de Nord), где люди будут встречать своих сограждан, которые к ним присоединятся.

Напомним, в Румынии проходят массовые демонстрации против уменьшения полномочий прокуратуры и сохранение независимости судебной системы. Кроме того, дополнительным катализатором являются правки в налоговый кодекс.

Как ранее сообщалось, массовые протесты в Румынии периодичеки проходят с декабря 2017 года, когда правительство намеревалось установить “коррупционный лимит” для уголовной ответсвенности.