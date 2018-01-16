Неудачная попытка побега из тюрьмы в Триполи унесла жизни не менее 10 человек

КИЕВ. 15 января. УНН. В понедельник в столице Ливии Триполи произошли вооруженные столкновения, в результате которых по меньшей мере 10 человек погибли, а также был закрыт аэропорт. Как сообщили представители местных властей, сутечкы произошли из-за попытки боевиков скрыться с ближайшей к Триполи тюрьмы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Стрельба с использованием тяжелого вооружения и стрельба артиллерии произошла в центре города в понедельник, в результате чего в аэропорту Митига заявили, что все рейсы были отложены на неопределенный срок.

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Как сообщал УНН, столкновения в столице состоялись между Силами специального сдерживания (Rada) - радикальным исламистским подразделением военной полиции специальных операций, сложившимся в Триполи с целью борьбы с преступностью, и конкурирующей группой, хозяйничает в районе Таджоро в Триполи.