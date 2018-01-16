В 2017 году Совет безопасности ОНН выдала 61 резолюцию

КИЕВ. 16 января. УНН. В 2017 году Совет Безопасности принял 61 резолюцию и выдала 27 заявлений Президента. Совет также выдала девять заметок, 39 листов своего президента и 93 заявления для печати. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт UKR Mission to UN.

Исходя из 61 резолюции, то 29 (47,5%) были четко принятые в соответствии с главой VII Устава. 18 из 29 резолюций (62,1%) касаются региона Африки. Совет впервые приняла резолюции по следующим темам:

Защита критически важных объектов от террористических нападений (резолюция (2341 (2017));

Прекращение разрушения, хищения и контрабанды объектов культурного наследия и артефактов (резолюция (2347 (2017));

Меновая деятельность (резолюция (2365 (2017)). В резолюции 2339 (2017) в связи с ситуацией в Центральноафриканской Республике Совет впервые ввела сексуальное насилие как отдельный критерий для ответственных лиц или организаций, на которые распространяются меры по санкций. Кроме того, в резолюции 2374 (2017) Совет установил новый режим санкций в отношении ситуации в Мали.

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В 2017 году 48 из 61 резолюций и 22 из 27 заявлений президентов касались ситуаций или конфликтов конкретной страны или региона;

На Африку приходится 62,9% этих резолюций и заявлений президентов (всего 44), на Азию и Ближний Восток - 11,4% (восемь), для Америку 10% (семь) и Европу с 4,3% (три).

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Также, в 2017 году Рада издала 93 заявления прессе, из которых 66,7% (62) к деятельности связанной с терроризмом, нападения на гражданских лиц или нападения на персонал Организации Объединенных Наций в этой области. В 2017 году 8,6% (восьми) сообщений печати, связанных с ядерным нераспространением. Кроме того, наиболее референтными странами или регионами в сообщениях пресс-службы были: Мали (12 раз), Афганистан (девять раз) и Демократическая Республика Конго и КНДР (восемь раз каждая).

Кроме того, ОНН подвела итоги работы за 2017:

✅296 официальных заседаний

✅61 резолюция, 27 заявлений Председателя

✅52 пункты повестки дня