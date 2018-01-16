Украинский центровой оформил седьмой дабл-дабл в сезоне НБА

КИЕВ. 15 января. УНН. Результативную игру продемонстрировал украинский центровой Алексей Лень в поединке регулярного чемпионата между “Финикс Санс” и “Индианой Пэйсерс”, передает корреспондент УНН.

Лень начал феериты в заключительные 6-ть минут игрового времени — собирать подбора, забивать из-под кольца, оформил аллей-уп и два слэм-данки.

В итоге 5-й номер драфта 2013 года получил 7-й в сезоне дабл-дабл — 12 очков (6/7 двухочковые, 0/2 штрафные), 10 подборов. Также на счету спортсмена 3 передачи и 1 блок-шот за 19:11 минуты проведенные на паркете. Однако “Финикс” уступил 97 120.

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Таким образом, клуб из Аризоны потерпел 4-е поражение в последних 5-ти встречах — 11 место на Западе НБА (16 побед в 44 поединках).

Добавим также, “Индиана” с 23 победами и 20 проигрышами находится в зоне плей-офф Восточной конференции.

Как ранее сообщало УНН, украинский баскетболист Джоэль Боломбой провел результативную игру в рамках баталии Лиги развития НБА (G-league).