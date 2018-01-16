В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм

КИЕВ. 16 января. УНН. Первым показанным на широком экране фильмом в Саудовской Аравии после 35 лет запрета кинотеатров стал американский “Емоджи фильм”, сообщает УНН со ссылкой на журнал Newsweek.

Как отмечает журнал, анимационная полнометражная лента 2017 года “Емоджи фильм” была показана зрителям на широком экране. Посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн.

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Ранее издание Khaleej Times сообщило о том, что в данный момент власти страны распорядились об оборудовании временных мест для просмотра фильмов.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х годов. Граждане этой страны в основном ездили смотреть кино в соседней Бахрейн. Однако совсем недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным СМИ начала выдавать лицензии кинотеатрам, первые из них откроются в марте 2018 года.

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Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем двух тысячах экранах. Фильмы будут проходить цензуру таким образом, чтобы не нарушать моральные ценности страны.