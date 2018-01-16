Нетаньяху раскритиковал палестинского лидера за отказ признать Израиль в любых границах

КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал в понедельник палестинского лидера Махмуда Аббаса за отказ признать еврейское государство в любых границах, передает УНН со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра.

В воскресенье президент Палестины на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины в Рамалле выступил с резкой критикой США и Израиля, обвинив их в срыве мирного процесса.

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“Аббас открыл всю правду и продемонстрировал широкой общественности простую истину: корень конфликта между нами (израильтянами) и палестинцами — это их твердый отказ в признании еврейского государства в любых пределах”, — приводит канцелярия слова Нетаньяху.

Как ранее сообщало УНН, Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) призвала в понедельник во время голосования в Рамалле приостановить признание Израиля в качестве государства в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей.