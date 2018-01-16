БК "Днепр" продолжил победную серию в Суперлиге матчем с "Химиком"

КИЕВ. 16 января. УНН. Украинский чемпионат по баскетболу Суперлига Пари-Матч продолжился двумя противостояниями “Днепр” принимал “Химик”, а в гости к харьковскому “Политехника” прибыл БК “БИПА”, сообщает УНН.

В первых двух четвертях “Химику” удавалось создавать мини-рывки в противостоянии с “Днепром”, однако хозяевам удавалось догонять коллектив Виталия Степановского. Зато в Дурга части противостояния днепряне сумели переломить ход событий на паркете и дожать прошлогоднего финалиста чемпионата — 92:78.

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Лучшую результативность у победителей продемонстрировал Мишула — 28 баллов, Глебов добавил 19 очков. Американские легионеры были на первых ролях в “Химику” — в Ериенса 24 пункта, Колтер имеет 19 + 9 передач.

Отметим, что “Днепр” завоевал 11-ю победу подряд и имеет 16 побед в 17 матчах чемпионата. “Химик” только 5-й с 7 победами при 8 проигрышах.

Добавим также, в другой игре харьковский “Политехник” одолел одесский “АГНИ” 86:81.