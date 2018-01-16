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Президент Ирландии выразил соболезнования в связи со смертью солистки The Cranberries

Президент Ирландии выразил соболезнования в связи со смертью солистки The Cranberries

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил соболезнования в связи со смертью вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан, которая умерла в понедельник в возрасте 46 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикации пресс-службы президента.

“С прискорбием я узнал о смерти Долорес О’Риордан, музыканта, певца и писателя. Долорес О’Риордан и The Cranberries оказали огромное влияние на рок и поп-музыку в Ирландии и в международном масштабе. Я с любовью вспоминаю как политик от Лимерика (город-графство в Ирландии, где была основана группа — Ред.), Джим Кэмми познакомил меня с ней и The Cranberries. <...> Для его семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, ее смерть будет большой потерей”, — говорится в заявлении президента.

Популярные ирландские исполнители Kodaline и Hozier принесли соболезнования в Twitter сразу после известия о смерти исполнительницы. Участники группы Duran Duran, экс-менеджер которой Дон Бертон был женат Долорес О’Риордан до 2014 года, заявили, что были “раздавлены новостями о смерти” певицы. Гитарист рок-группы The Kinks Дэйв Дэвис заявил, что видел ее “за пару недель до Рождества, она казалась счастливой и здоровой”.

Как ранее сообщало УНН, 15 января 2018 в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

Источник: УНН
Теги: музыка, культура, Ирландия
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