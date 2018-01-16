Citi Bank уравняет зарплаты мужчин и женщин

КИЕВ. 16 января. УНН. Американский Citi Bank планирует в 2018 году устранить разрыв в заработной плате сотрудников мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности и выполняют одни и те же функции, передает УНН со ссылкой на официальный сайт банка.

Citi провел анализ уровня вознаграждения мужчин и женщин в указанных странах и обнаружил небольшую разницу. “Мы обнаружили, что женщинам платят в среднем 99% того, что получают мужчины”, — говорится в сообщении банка.

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Также банк намерен провести анализ в других странах своего присутствия и устранить разницу в зарплате, основанную на гендерных различиях.

Первые компенсации получат сотрудники в США, Великобритании и Германии.

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Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, имеет более пять тысяч офисов более чем в 160 странах. Citigroup оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую “большую четверку” банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.