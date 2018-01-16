Тринадцятрикратний чемпион Англии Гиггз возглавил сборную Уэльса

КИЕВ. 16 января. УНН. Новым тренером сборной Уэльса стал легендарный экс-полузащитник “Манчестер Юнайтед” Райан Гиггз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Бывший футболист “красных дьяволов” сменил на посту главного наставника Криса Коулмена, который подал в отставку еще в ноябре.

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Срок контракта 44-летнего валлийского специалиста по Футбольной ассоциацией Уэльса рассчитан на четыре года.

В отборе на Мундиаль-2018 Уэльс завоевал 17 очков и занял третье место в группе D, уступив 2 баллами ирландцам и 4-мя сербам.

Стоит отметить, что в качестве футболиста Гиггз провел за сборную 64 матча, в которых забил 12 мячей. В сезоне 2013/14 он в течение четырех игр возглавлял “Манчестер Юнайтед”, а с 2014 по 2016 год был ассистентом Луи ван Галя.

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Добавим, что валлиец выступал на профессиональном уровне 23 года, за которые выиграл 13 чемпионатов Англии, четыре Кубка Англии, две Лиги чемпионов УЕФА, два Кубка английской лиги и Суперкубок УЕФА.