Мэр Нью-Йорка выступил на митинге против миграционной политики Трампа

КИЕВ. 16 января. УНН. Мэр Нью-Йорка Де Блазио выступил на марше против политики президента США Дональда Трампа по мигрантов из бедных стран, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

“Сегодня каждый, кто пришел сюда, поддерживает Америку такой, какой она должна быть. Это место для всех, место, где уважают всех”, - сказал Де Блазио, обращаясь к присутствующим со сцены.

Акция протеста в связи с возможными высказываниями Трампа в адрес бедных стран проходит на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Митинг был организован в понедельник, когда в США отмечают день известного правозащитники Мартина Лютера Кинга. Акция проходит под девизом: “Марш против расизма: Поддержи Гаити и Африку”, информация о ней распространялась в социальных сетях. Многие из ее участников пришли на Таймс-сквер с флагами Гаити и США.

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Напомним, скандал разразился после того, как ведущие СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп якобы назвал страны третьего мира “гадюшник” (shithole, вариант перевода — “вонючая дыра”). В частности, он якобы вспомнил Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Американский президент выразил серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, а также отзывался об этих лицах крайне пренебрежительно.

Так, американский лидер якобы отметил, что 2,5 тыс. Человек из тех, кто получил визы, прибыли из Афганистана, он сказал, что считает эту страну убежищем для террористов. Говоря о 15 тысяч человек из Гаити, Трамп выступил с утверждением, что “во всех них СПИД”. 40000 приехали из Нигерии, констатировал президент. Он добавил, что, посмотрев на США, они “никогда не вернутся в свои лачуги” в Африке.

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В своей речи мэр Нью-Йорка назвал приехали в США людей с Гаити, Сальвадора и стран Африки “братьями и сестрами” и поблагодарил за то, что они делают “богаче, сильнее и лучше” американскую нацию.