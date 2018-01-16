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В результате обрушения здания в Антверпене пострадали не менее 20 человек

В результате обрушения здания в Антверпене пострадали не менее 20 человек

КИЕВ. 16 января. УНН. В жилом доме в бельгийском городе Антверпен произошел взрыв, разрушивший дом и повредивший еще три здания рядом, передает УНН со ссылкой на издание The Independent.

“Сильный взрыв, который произошел в итальянском ресторане в районе Паарденмаркт, также повредил три соседних здания. В результате инцидента пострадали от 10 до 20 человек”, - говорится в сообщении.

По данным полиции, спасатели достали из-под обломков четырех человек, однако под завалами могут находиться еще трое.

По данным телеканала RTBF, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Взрыв был таким громким, что его слышали в разных концах города. Инцидент не рассматривается правоохранительными органами как теракт.

На месте происшествия работают полиция и спасатели, которые продолжают поиски людей, все еще могут находиться под завалами.

Напомним, 14 января в одном из ночных клубов Мадрида по неизвестным причинам обвалился потолок, пострадали 26 человек.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Бельгия
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