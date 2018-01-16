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"Шахтер" отправился в Турцию на зимнее тренировочный сбор

"Шахтер" отправился в Турцию на зимнее тренировочный сбор

КИЕВ. 16 января. УНН. Делегация донецкого “Шахтера” отправилась в турецкий Белек, где футболисты начнут подготовку к весенней части сезона. Об этом сообщает пресс-служба “горняков”, передает УНН.

На первый тренировочный сбор Паулу Фонсека взял 26 игроков:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;

защитники Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Иван Петряк, Александр Пихальонок, Алан Патрик, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон, Дмитрий Гречишкин;

нападающие: Густаво Бланко Лещук, Феррейра.

Напомним, что “оранжево-черные” определились с соперниками на турнире “Dubai Cup”.

Как сообщал УНН, “Шахтер” оказался в числе 50 самых дорогих клубов мира.

Источник: УНН
Теги: Футбол
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