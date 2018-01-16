В Ливии атаковали аэропорт, не менее 20 жертв

КИЕВ. 16 января. УНН. Представители правительства национального согласия (Government of National Accord) Ливии сообщили о том, что в результате вооруженного столкновения в аэропорту столицы Триполи убиты по меньшей мере 20 человек, еще около 60 ранены, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Правительство национального согласия сообщило, что вооруженное формирование напало на аэропорт, пытаясь таким образом устроить побег из расположенной рядом с аэропортом тюрьмы боевиков”, — говорится в сообщении.

Ранее местный телеканал Libya’s Channel сообщил, что вооруженная группировка напала в понедельник на международный аэропорт Митига в столице Ливии, его работа временно приостановлена. Нападение велось с использованием различных видов оружия. По данным ТВ, людей внутри здания удалось эвакуировать.

По данным телеканала Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству нацсогласия в Триполи. Как передает телеканал, на аэропорт напала группировка “Аль-Бакара”, к которой присоединились сбежали с востока Ливии радикалы.

По данным издания, на данный момент атака отбита.

Напомним, столкновения в столице состоялись между Силами специального сдерживания (Rada) — радикальным исламистским подразделением военной полиции специальных операций, сложившимся в Триполи с целью борьбы с преступностью, и конкурирующей группой, хозяйничает в районе Таджоро в Триполи.