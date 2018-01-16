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Украинский хоккеист Михнов стал обладателем Континентального кубка

Украинский хоккеист Михнов стал обладателем Континентального кубка

КИЕВ. 16 января. УНН. Украинский нападающий Андрей Михнов в составе белорусской “Юности” торжествовал в Суперфинале Континентального кубка, передает УНН со ссылкой на сайт белорусской команды.

В решающем третьем туре финальной стадии “Юность” со счетом 5: 2 обыграла казахский “Номад”.

Таким образом, минский клуб закончил турнир с 9-ю очками, а “Номад” оказался 2-м с 5-ю баллами. Третье место занял “Шеффилд”, а четвертое “Риттен Спорт”.

Примечательно, что “Юность” стала единственной командой, которой покорились три победы в континентальных кубках.

Заметим, что в сезоне 2012-13 годов победителем соревнований становился ХК “Донбасс”.

Напомним, что во втором поединке Суперфинала Континентального кубка Михнов стал автором победной шайбы.

Источник: УНН
Теги: хоккей
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