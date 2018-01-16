КИЕВ. 16 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,56 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 января установлены на таком уровне:

28,567664 грн за доллар;

35,072521 грн за евро;

0,506910 грн за российский рубль;

39,388297 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 15 января, курс всех валют вырос.