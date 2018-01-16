Новости: Экономика
Вторник, 16 января 2018, 05:30 • Самуил Проскуряков
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,56 грн / долл
КИЕВ. 16 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,56 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 января установлены на таком уровне:
28,567664 грн за доллар;
35,072521 грн за евро;
0,506910 грн за российский рубль;
39,388297 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 15 января, курс всех валют вырос.
Источник: УНН
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