Дефицит вакцины от кори на Закарпатье составил 71%

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 января. УНН. В течение 2017 года вакцина для профилактики кори, паротита и краснухи поступала в Закарпатье тремя траншами - в январе, июне и сентябре, при этом из заявленных 88 тысяч вакцин область получила всего 26 тысяч, то есть меньше трети от потребности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Всего на начало января в области зарегистрировано 637 случаев кори, болезнь диагностируют во всех районах области, кроме Перечинского и Великоберезнянского. Почти 90% из всех больных - это дети до 17 лет, из них львиная доля - дети до 1 года, которые еще не получили прививки, а также дети от 1 до 4 лет, которые должны были получить первую дозу вакцины, однако 71% из них не получили.

"Отказов родителей от прививок детей против кори по области за прошлый год всего 317, то есть мизер. Главная причина того, почему дети не прививают, - это отсутствие вакцины. Наши неоднократные заявки в Минздрав о выделении необходимого количества вакцины, к сожалению, остаются без должной реакции", - говорится в сообщении Закарпатской ОГА.

В то же время, как сообщают в Ужгородском горрайонном филиале Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины, резкое увеличение заболевших корью фиксируют в областном центре Закарпатья.

"В целом, за прошлый год в областном центре диагностировано 17 случаев. С начала 2018 выявлено уже 25 случаев заболевания. Почти ежедневно обнаруживаются новые заболевания корью среди жителей города", - говорится в сообщении директора Ужгородского горрайонного филиала Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Александра Пшеничного.

Как сообщал УНН, значительный рост заболеваемости корью зафиксировали на Закарпатье.