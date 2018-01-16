Из-за похолодания на Закарпатье развернули пункты обогрева

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 января. УНН. Стационарные пункты обогрева начали действовать в помещениях больниц, территориальных центров и других коммунальных заведениях в Закарпатской области. Об этом сообщили УНН в областном управлении ГСЧС.

В соответствии с перечнем, таких пунктов обогрева на сегодня насчитывается 15 на три района области - Береговский, Межгорский и Раховский. Большинство из них размещены в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах.

"Необходимость открытия стационарных пунктов обогрева вызвана резким ухудшением погодных условий и снижением температуры. Количество пунктов обогрева постоянно увеличивается, они обеспечены всем необходимым за счет исполнительной власти и органов местного самоуправления. При необходимости спасатели готовы развернуть дополнительно и мобильные пункты обогрева. Сейчас фактов обморожения в области не зафиксировано", - сообщила УНН пресс-секретарь У ГСЧС в области Наталия Батыр.

Как сообщал УНН, штормовое предупреждение из-за метели объявили на Закарпатье.