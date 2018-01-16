Kroll подтвердила нанесение ущерба ПриватБанку до национализации в 5,5 млрд долларов

КИЕВ. 16 января. УНН. Расследование независимой компании Kroll подтвердило, что ПАО "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий до его национализации, что привело к нанесению ущерба минимум в размере 5,5 млрд долл. США, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального банка Украины.

"До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 года 75% кредитного портфеля были консолидированы в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка по меньшей мере в 5,5 млрд долл. США", - говорится в сообщении регулятора.

По результатам исследования, отмечается, что существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

При этом, говорится в сообщении, механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

Нацбанк выразил готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Указано, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных в меморандуме, "проведение экономического расследования операций ПАО "ПриватБанк" для определения, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации".

В прошлом году ПриватБанк докапитализировали на 16 млрд грн.