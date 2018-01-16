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В БПП надеются принять закон о реинтеграции к концу дня

В БПП надеются принять закон о реинтеграции к концу дня

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины уже рассмотрела 344 поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса, и есть надежда, что к концу дня его примут. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат от фракции БПП Украины Иван Винник, передает корреспондент УНН.

"Если комментировать происходящее в течение последних часов в утреннем заседании Рады, то мы прошли 344 правки, из которых только две не были поддержаны комитетом и не нашли поддержки в зале - их придется переголосовывать. Все остальное - фактически осталось в редакции комитета, поданных в парламент. Ждите вечернего заседания, и возможно будут еще поправки. То есть дискуссии на конец дня еще будут, но есть более-менее положительное ожидание и надежда, что законопроект о реинтеграции Донбасса мы примем еще сегодня", - резюмировал И.Винник.

Как сообщал УНН, в Раде объяснили, какие полномочия получит Президент в законе о реинтеграции.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, закон
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