На начало года в Украине было 516 тысяч доз вакцины против кори

КИЕВ. 16 января. УНН. По состоянию на 1 января 2018 года в Украине было 516 тысяч доз вакцин против кори. Об этом во время брифинга сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает УНН.

"Сегодня в Минздраве есть качественные бельгийские вакцины. 516 тысяч доз по состоянию на 1 января 2018 года. В апреле получим еще 1 млн доз, эта партия уже оплачена", - сообщила У.Супрун.

Кроме того, по ее словам, за последнюю неделю только в Киеве вакцинировались 10 763 детей, а в 2017 году прививки сделали 487 тысяч человек. В частности, по словам У.Супрун, в 2017 году почти вдвое увеличилось количество вакцинированных в Украине - в 2016 году их было 45%, а в 2017 - уже 88%.

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Также и.о. министра отметила, что лишь менее 1% детей имеют противопоказания к прививкам, а врачи, которые делают поддельные справки о прививках, должны нести уголовную ответственность.

"Поддельные справки - это нарушение лекарственных правил и криминал. Для таких врачей есть статья 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, нарушение которой карается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет", - отметила У.Супрун.

Напомним, дефицит вакцины от кори в Закарпатской области достиг 71%.