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В Киеве открыли первый пункт сбора новогодних елок

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КИЕВ. 16 января. УНН. В Киеве состоялась презентация пункта сбора и утилизации новогодних елок. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Процесс безотходного производства представили на производственной базе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Соломенского района.

В "Киивзелендуб" призвали киевлян приносить свои елки, сосны и ели до 10 пунктов сбора, открывшиеся в столице 12 января. Собранные дерева переделают на щепу в специальном трескоизмельчителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

"В дальнейшем все новогодние деревья, которые принесут жители столицы, будут переработаны на щепу. Весной треска используется для сохранения водного баланса в лунках хвойных и вечнозеленых деревьев", - сказал генеральный директор "Зеленстроя" Михаил Наконечный.

Работать пункты будут до 1 февраля с 9 до 17 часов.

Адреса пунктов, где можно сдать елки:
- ул. Тростянецкая, 58 А
- Проспект Освободителей, 6
- ул. Электротехническая, 2б
- Проспект Бандеры, 36А
- ул. Дмитриевская, 16А
- Железнодорожное шоссе, 61
- Переулок Герцена, 6
- Проспект Голосеевский, 87Г
- ул. Новопольва, 95
- ул. Бетховена, 8.

Как сообщал УНН, ветви с демонтированной главной елки Украины будут переданы "Киевзеленстрою" для производства топлива или опилок для мульчирования кустов и деревьев.

Источник: УНН
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