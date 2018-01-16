В Киеве открыли первый пункт сбора новогодних елок

КИЕВ. 16 января. УНН. В Киеве состоялась презентация пункта сбора и утилизации новогодних елок. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Процесс безотходного производства представили на производственной базе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Соломенского района.

В "Киивзелендуб" призвали киевлян приносить свои елки, сосны и ели до 10 пунктов сбора, открывшиеся в столице 12 января. Собранные дерева переделают на щепу в специальном трескоизмельчителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

"В дальнейшем все новогодние деревья, которые принесут жители столицы, будут переработаны на щепу. Весной треска используется для сохранения водного баланса в лунках хвойных и вечнозеленых деревьев", - сказал генеральный директор "Зеленстроя" Михаил Наконечный.

Работать пункты будут до 1 февраля с 9 до 17 часов.

Адреса пунктов, где можно сдать елки:

- ул. Тростянецкая, 58 А

- Проспект Освободителей, 6

- ул. Электротехническая, 2б

- Проспект Бандеры, 36А

- ул. Дмитриевская, 16А

- Железнодорожное шоссе, 61

- Переулок Герцена, 6

- Проспект Голосеевский, 87Г

- ул. Новопольва, 95

- ул. Бетховена, 8.

Как сообщал УНН, ветви с демонтированной главной елки Украины будут переданы "Киевзеленстрою" для производства топлива или опилок для мульчирования кустов и деревьев.