Токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника оказались в Киевской области

КИЕВ. 16 января. УНН. Непригодные к использованию пестициды из днепропетровского ядомогильника оказались в пгт Калиновка Киевской области. Об этом УНН сообщили в Днепропетровской областной госадминистрации.

Туда их свезла коммерческая компания “Альфа Экология” якобы на утилизацию. Но оказалось, что в Калиновке отсутствуют какие-либо мощности по обезвреживанию ядохимикатов.

В связи с признаками незаконного обращения с опасными отходами, Днепропетровская ОГА обратилась в местную полицию с просьбой открыть уголовное производство по данному факту.

Кроме того, направлено письмо в Госэкоинспекцию с инициативой провести проверку в Новоалександровском сельсовете, который этими ядохимикатами распоряжался и организовывал тендер по их утилизации.

Напомним, более года ядохимикаты хранились под футбольным полем в селе Волосское Днепропетровской области. В конце октября 2017 года глава сельсовета подписал договор на их утилизацию с коммерческой компанией “ВД Стар”, не имеющей лицензии на обращение с опасными отходами. Будучи фирмой-прокладкой, “ВД Стар” имел договор подряда с другой коммерческой компанией “Альфа экология”, которая имеет лицензию исключительно на сбор опасных отходов, без права дальнейшей утилизации.

Стоит отметить, что еще на этапе проведения тендера было акцентировано внимание на сомнительность заявки Новоалександровского сельсовета. Во-первых, участников тендера смущала заявленная цена, во-вторых — некорректно указанный вид опасных отходов. Так, компания “Эко Нова”, которая специализируется на утилизации пестицидов указывала, что 1,5 млн грн не хватит на реальное и безопасное обезвреживание ядохимикатов, а это может свидетельствовать о сомнительных намерениях местной власти.

“Возникают сомнения, что данный тендер действительно предусматривает закупку услуг по сбору отходов и дальнейшей безопасной их утилизация”, — указано в жалобе компании.

Напомним, в конце 2017 года СБУ обнаружила в Запорожье масштабную свалку опасных медицинских отходов. Вместо утилизации коммерческая фирма хранила их на своих складах, провоцируя эпидемию в городе.

В целом, по оценке экспертов, ситуация в сфере оборота опасных отходов катастрофическая. Практически полностью отсутствует государственный контроль за оборотом ядохимикатов, на рынке около 90% коммерческих компаний занимаются псевдоутилизацией, а усугубляет ситуацию действующий мораторий на проверки бизнеса.