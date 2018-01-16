Раздам долги и отправлюсь в путешествие: канадец выиграл 1 млн долл. в лотерею

КИЕВ. 16 января. УНН. Житель города Бедек (Остров Принца Эдуарда, Канада, - ред.) Эрик Герлунд выиграл 1 млн долл. в лотерею "Atlantic 49". Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Торжественная церемония награждения победителя состоялась 15 января текущего года.

До недавнего времени Герлунд работал в сфере киноиндустрии. В день отказа от продолжения контракта, канадец решил купить лотерейный билет, который принес ему миллионный выигрыш.

Новоиспеченный миллионер решил потратить часть выигрыша в лотерею на погашение задолженности. Затем, Герлунд планирует отправиться в поездку по Атлантической Канаде.

"Я не собираюсь работать в 2018 году. Я долго и упорно работал в течение 27 лет, очень много времени, так что 2018 год - будет праздником для меня, я буду наслаждаться жизнью", - рассказал о своих планах канадец.

В списке мест, которые Герлунд планирует посетить в текущем году - Национальный парк Грос-Морн(Канада), Национальный исторический парк Л'Анс-о-Медоус (Северная Америка), Тропа Кабота (Новая Шотландия), а также канадский городок Тигниш.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи "Лото-Забава" насчитывает уже 279 счастливчиков, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в 2017 году в Украине появилось 20 миллионеров благодаря этой лотереи.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и в какой-то степени альтруистически, на благо детей и внуков.