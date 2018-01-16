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Кабмин отменил ряд актов, необходимых для реформы ГФС - Данилюк

Кабмин отменил ряд актов, необходимых для реформы ГФС - Данилюк

Александр Данилюк

КИЕВ. 16 января. УНН. Кабинет министров Украины отменил ряд актов, которые были необходимы для институциональной реформы Государственной фискальной службы. Об этом в своем Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.

"Я обеспокоен решением Кабинета Министров, которое было принято, пока я был в командировке в Соединенных Штатах Америки, об отмене актов Кабмина, направленных на институциональную реформу Государственной фискальной службы, в частности, реорганизацию структуры, привлечения новых людей и окончательную ликвидацию налоговой милиции. Планирую исправить это недоразумение", - сказал А.Данилюк.

В частности, А.Данилюк отметил, что отмененные акты предусматривали уменьшение полномочий руководителей областных ГФС.

"Почему это важно? Сейчас существуют квоты, предусматривающие распределения должностей в региональных таможнях и налоговых между сферами влияния. Контролируя региональные органы ГФС, местные "князьки" и их друзья в Киеве наживаются на бизнесе, откатах, контрабанде и фактически тормозят экономическое развитие нашей страны. И именно эти группы интересов сейчас пытаются помешать изменениям. На этот раз не хватило смелости разорвать эти связи и реализовать изменения", - отметил А.Данилюк.

Кроме того, по его словам, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил его в поддержке реформы ГФС.

"Я уже разговаривал с премьер-министром Владимиром Гройсманом, во время которой он заверил в поддержке реформы ГФС. Премьер хорошо понимает важность этих изменений для страны, ее экономики и людей. Поэтому я уверен, что исправление этого недоразумения станет толчком для быстрых изменений в ГФС", - отметил министр финансов.

Как сообщал УНН, В.Гройсман назвал главную задачу реформы ГФС.

Источник: УНН
Теги: ГФС, реформа, Александр Данилюк
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