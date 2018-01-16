Минюст через суд требовать от "Киевэнерго" уплаты более 54 млн грн

КИЕВ. 16 января. УНН. Министерство юстиции Украины обратилось в хозяйственный суд столицы с иском к ОАО "Киевэнерго" с требованием возместить более 54 млн грн по решению Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

"В Хозяйственный суд города Киева поступило заявление Министерства юстиции Украины в Публичного акционерного общества "Киевэнерго" о возмещении нанесенных государственному бюджету Украины ущерб в размере 54 179 613,40 грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, исковые требования обоснованы выплатой из Государственного бюджета Украины на выполнение решения Европейского суда по правам человека по делу "ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины" средств в размере 54 179 613,40 грн, обязанность по возмещению которых, по мнению Министерства юстиции Украины, должно нести Публичное акционерное общество "Киевэнерго".

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"По результатам автоматизированного распределения дело № 910/22855/17 передано на рассмотрение судьи Хозяйственного суда города Киева Любомира Головатюка. По делу назначено подготовительное заседание на 25.01.18 в 09:30", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацька рассказала, что в производстве НАБУ находится дело о выплате Украиной компенсации компании "Золотой мандарин", которая в 2009 году передала на хранение "Киевэнерго" мазут, который в дальнейшем был потрачен и не возвращен владельцу.

Учитывая это, компания обратилась в ЕСПЧ с требованием, чтобы государство Украины выплатило за использованный мазут денежную компенсацию. В 2015 году уполномоченный Кабинета министров Украины по делам ЕСПЧ подписал документ, который регулирует спорную ситуацию, а ЕСПЧ в свою очередь снял с Украины долг компенсации расходов компании "Золотой мандарин", обязав государство выполнить решение отечественных судов по возврату стоимости затраченного мазута. В результате в этом году Министерство юстиции обратилось с иском к "Киевэнерго", который входит в состав ДТЭК, чтобы вернуть государству сумму компенсации.