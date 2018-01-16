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Данилюк поднимет вопрос об увольнении Насирова на завтрашнем заседании Кабмина

Данилюк поднимет вопрос об увольнении Насирова на завтрашнем заседании Кабмина

КИЕВ. 16 января. УНН. Завтра на заседании Кабинета министров Украины министр финансов Украины Александр Данилюк поднимет вопрос об увольнении с должности отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом А.Данилюк сообщил в своем Facebook, передает УНН.

Министр отметил, что уже почти год с момента отстранения Р.Насиров остается формальным главой ведомства. А ГФС тем временем остается без постоянного руководителя, и таким образом не может провести полноценную конституционную реформу.

"Вместе с тем, уволить Насирова может только Кабмин. Минфин уже давно обратился в Кабмин об увольнении Романа Насирова, но соответствующего решения не было. Поэтому в эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства. Мы, как правительство, отвечаем перед украинским народом, должны быть примером и строго соблюдать законодательство. Надеюсь на поддержку коллег", - заявил А.Данилюк.

Как сообщал УНН, А.Данилюк заявил, что Кабинет министров Украины отменил ряд актов, которые были необходимы для институциональной реформы ГФС.

Источник: УНН
Теги: ГФС, Роман Насиров, Александр Данилюк
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