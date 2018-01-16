Данилюк поднимет вопрос об увольнении Насирова на завтрашнем заседании Кабмина

КИЕВ. 16 января. УНН. Завтра на заседании Кабинета министров Украины министр финансов Украины Александр Данилюк поднимет вопрос об увольнении с должности отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом А.Данилюк сообщил в своем Facebook, передает УНН.

Министр отметил, что уже почти год с момента отстранения Р.Насиров остается формальным главой ведомства. А ГФС тем временем остается без постоянного руководителя, и таким образом не может провести полноценную конституционную реформу.

"Вместе с тем, уволить Насирова может только Кабмин. Минфин уже давно обратился в Кабмин об увольнении Романа Насирова, но соответствующего решения не было. Поэтому в эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства. Мы, как правительство, отвечаем перед украинским народом, должны быть примером и строго соблюдать законодательство. Надеюсь на поддержку коллег", - заявил А.Данилюк.

Как сообщал УНН, А.Данилюк заявил, что Кабинет министров Украины отменил ряд актов, которые были необходимы для институциональной реформы ГФС.