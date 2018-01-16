На задержанного под ВР составили протокол за мелкое хулиганство

КИЕВ. 16 января. УНН. В отношении задержанного под Верховной Радой Украины мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

"Это житель Киевской области, мужчина, 1978 года рождения. Не работает. В отношении него составлен протокол по статье 175 Административного кодекса Украины за мелкое хулиганство. Его личность установлена, возможно, его уже и отпустили", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что правоохранитель, который пострадал в результате столкновений, имеет раздражение слизистой оболочки, глаз и носа. Он пострадал от распыления слезоточивого газа. Ему была оказана медицинская помощь.

Напомним, 16 января на площади Конституции митингующие подожгли шины вблизи второго подъезда Верховной Рады, между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.