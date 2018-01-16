Регистрация | Вход |
USD: 28,57 0,0311  EUR: 35,07 0,4376 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 16 января 2018 18:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Адвокат Януковича по делу Майдана обжалует решение суда о его отстранении от участия в заседаниях
Адвокат Януковича по делу Майдана обжалует решение суда о его отстранении от участия в заседаниях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На задержанного под ВР составили протокол за мелкое хулиганство

На задержанного под ВР составили протокол за мелкое хулиганство

КИЕВ. 16 января. УНН. В отношении задержанного под Верховной Радой Украины мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

"Это житель Киевской области, мужчина, 1978 года рождения. Не работает. В отношении него составлен протокол по статье 175 Административного кодекса Украины за мелкое хулиганство. Его личность установлена, возможно, его уже и отпустили", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что правоохранитель, который пострадал в результате столкновений, имеет раздражение слизистой оболочки, глаз и носа. Он пострадал от распыления слезоточивого газа. Ему была оказана медицинская помощь.

Напомним, 16 января на площади Конституции митингующие подожгли шины вблизи второго подъезда Верховной Рады, между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, акция, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.