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В Винницкой области за порчу дорог грузовиками насчитали более 400 тыс. грн штрафов

В Винницкой области за порчу дорог грузовиками насчитали более 400 тыс. грн штрафов

КИЕВ. 16 января. УНН. Прокуратура Винницкой области в прошлом году насчитала более 400 тыс. грн штрафов владельцам крупногабаритных грузовиков за порчу дорожного покрытия из-за перевозок грузов сверх установленных разрешениями нагрузки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Винницкой области, передает УНН.

"Органами Укртрансбезопасности обнаружены десятки фактов перевозки субъектами хозяйствования области грузов с превышением весовых параметров... В связи с уклонением перевозчиками от уплаты указанных платежей органами прокуратуры области в 2017 году, на основании материалов территориальных управлений Укртрансбезопасности, подано в суд 16 исковых заявлений о взыскании платы за проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования с превышением весовых параметров на сумму свыше 400 тыс. грн. В настоящее время суды рассмотрели и удовлетворили 11 исков на сумму свыше 300 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине закупили 78 габаритно-весовых комплексов.

Источник: УНН
Теги: Винницкая область, штраф
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