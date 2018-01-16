Киев в четверг засыплет мокрым снегом

КИЕВ. 16 января. УНН. В четверг, 18 января, из-за циклона в столице ожидается значительное осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Так, синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, на дорогах гололед, образование снежного покрова высотой 20 см.

В связи с этим столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы. Городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

В случае необходимости въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев в ближайшие дни может быть ограничен.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду-четверг 17 и 18 января в столице ожидается метель и налипание снега, температура воздуха днем составит около нуля градусов.