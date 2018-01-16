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В ЕС подсчитали, сколько ушло на помощь Украине за последние три года

В ЕС подсчитали, сколько ушло на помощь Украине за последние три года

Хьюг Мингарелли

КИЕВ. 16 января. УНН. За последние три года Евросоюз мобилизировал на помощь Украине более 10 миллиардов евро, в том числе более 100 миллионов евро на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений. Об этом во вторник во время пресс-конференции в Киеве рассказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.

"Помощь ЕС в Украине заключается главным образом в том, чтобы сосредоточиться на втором виде угрозы: неэффективном управлении, слабых институциях, отсутствии верховенства права", - сказал посол Евросоюза.

По его словам, очевидно, что подобные проблемы возникают в Украине, учитывая прошлые события в стране. Тем не менее, по его словам, большинство соседних стран также сталкиваются с подобными проблемами, и в ЕС очень фокусируют внимание на этой проблеме.

"ЕС за последние 3 года развернул более 10 миллиардов евро финансовой поддержки, чтобы помочь Украине решить эти проблемы", - сказал Х.Мингарелли.

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За последние три года ЕС внедрял разного рода программы, в том числе большой вклад был сделан в реформирование государственной администрации, подчеркнул он.

"Ясно, что без сильного государственного аппарата Украина более уязвима перед внешними и внутренними угрозами, и поэтому мы выделили более 100 миллионов евро, а также разные формы грантов на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений", - добавил Х.Мингарелли.

Поэтому, с его слов, реформа государственного управления очень важна.

Также он отметил, что ЕС внедрили различные программы по борьбе с коррупцией и развитию верховенства закона.

Напомним, Украина за три года получила около 4 млрд евро от ЕС на инфраструктуру.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь, Хьюг Мингарелли
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