Образ Украины в Европе не имеет ничего общего с действительностью - Мингарелли

КИЕВ. 16 января. УНН. Из-за кампании по дезинформации, которую проводит РФ, образ Украины в глазах Западной Европы не имеет ничего общего с действительностью. Об этом во вторник во время пресс-конференци в Киеве рассказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.

По словам Мингарелли, конфликт с Россией для Украины имеет три основных аспекта — военный, економический и информационный.

“Третье измерение конфликта — дезинформация кампании, которая была проведена, на мой взгляд, в значительной степени ослабила Украину”, — сообщил представитель ЕС.

По его словам, кампания по дезинформации, проводимая Россией, оказывает огромное влияние не только на то, как украинский народ воспринимает свою страну, но и на имидж Украины в Западной Европе.

“Образ Украины в Западной Европе не имеет ничего общего с реальностью этой страны, и это в значительной степени связано с этой пропагандистской/дезинформационной деятельностью, проводимой в Западной Европе”, — подчеркнул Мингарелли.

Напомним, в Европейском союзе выделили две основные угрозы – внешнюю и внутреннюю, с которыми сталкивается Украина и её страны-соседи.