Мингарелли настаивает на создании независимого общественного телерадиовещания в Украине

КИЕВ. 16 января. УНН. Независимые СМИ, включая независимое общественное телерадиовещание, являются неотъемлемой частью создания устойчивого общества в Украине. Об этом во вторник во время пресс-конференции в Киеве рассказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.

"Ясно, что создание устойчивого общества означает также укрепление развития организации гражданского общества. Здесь у нас есть благоприятные условия, потому что в Украине есть исключительно яркое гражданское общество, и мы поддерживаем по-разному это гражданское общество. И конечно, мы поддерживаем СМИ, потому что это очень важно - ясное дело, для того, чтобы гражданское общество Украины могло получить сильные негосударственные предприятия, сильные ассоциации и профсоюзы и, насколько это возможно, независимые средства массовой информации", - отметил Х.Мингарелли.

По словам главы представительства ЕС в Украине, в ЕС прекрасно понимают, что медиа находятся в руках государства и могущественных экономических предприятий во всем мире - не только в нашем регионе.

"Но все же важно сделать все возможное, чтобы иметь независимые СМИ, включая независимое общественное телерадиовещание, и мы добиваемся такой ситуации в Украине", - добавил он.

Напомним, в ЕС подсчитали, сколько ушло на помощь Украине за последние три года.