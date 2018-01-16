Из-за непогоды в аэропорту Одессы отменены авиарейсы

ОДЕССА-КИЕВ. 16 января. УНН. Международный аэропорт "Одесса" из-за снегопада отменяет прибытие и отправление некоторых рейсов. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В связи с ухудшением погодных условий часть рейсов не вылетают по расписанию, а часть не приземляются. Сейчас речь идет о рейсах на ближайшее время, вечерние вылеты и прилеты пока планируются по расписанию.

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По данным онлайн-табло аэропорта, в последнее принятым сегодня рейсом был самолет из Шарм-Эль-Шейха, который прибыл в 12:48 (почти с 20-минутным опозданием). Отменено утренний рейс из Киева (Жуляны), а также дневные рейсы из Минска, Анкары, Варшавы, Дубая, Стамбула. Пока остаются в статусе "по расписанию" вечерние рейсы из Киева и Стамбула.

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В 13:11 вылетел самолет в Шарм-Эль-Шейх, из дневных рейсов пока отменены только самолеты в Минск, Варшаву и Анкару.