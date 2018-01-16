В Украину запретили ввозить 25 книг из РФ: сказки о Муромце и Бориса Акунина

КИЕВ. 16 января. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз и распространение 25 книг Российской Федерации на территории Украины. Список запрещенной литературы опубликован на официальном сайте Гостелерадио, передает УНН.

В частности, в списке запрещенных есть две книги Бориса Акунина об истории Российского государства, письма и дневники Российского императора Николая 2 до балерины Матильды Кшесинской, богатырские сказки и сказки об Илье Муромце и "700 новых устных тем по английскому языку" Яны Клим.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал свой топ-книг 2017 года, среди предпочтений книги о Шевченке, войне и биография Джемилева.