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Вторник, 16 января 2018, 17:16 • Вита Пидлубна
Главную елку страны превратили в щепу
КИЕВ. 16 января. УНН. На Софийской площади в Киеве ветви главной елки страны измельчили на щепу, сообщает корреспондент УНН.
Ветви дерева измельчили на щепу, которая должна пойти на удобрение почвы, а ствол распылили на части и отдадут мастерам, которые изготовят сувениры.
"Мы порежем его на маленькие кольца, которые потом будем продавать на аукционе в качестве сувениров в Музее истории Киева. Из ствола одной елки выходит около 400-500 колец. Полученные средства планируем отдать на озеленение столицы", - прокомментировал основатель Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
Напомним, что 16 января в Киеве открыли первый пункт сбора новогодних елок.
Источник: УНН
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