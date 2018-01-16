Главную елку страны превратили в щепу

КИЕВ. 16 января. УНН. На Софийской площади в Киеве ветви главной елки страны измельчили на щепу, сообщает корреспондент УНН.

Ветви дерева измельчили на щепу, которая должна пойти на удобрение почвы, а ствол распылили на части и отдадут мастерам, которые изготовят сувениры.

"Мы порежем его на маленькие кольца, которые потом будем продавать на аукционе в качестве сувениров в Музее истории Киева. Из ствола одной елки выходит около 400-500 колец. Полученные средства планируем отдать на озеленение столицы", - прокомментировал основатель Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Напомним, что 16 января в Киеве открыли первый пункт сбора новогодних елок.