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Рада, скорее всего, перенесет рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса

Рада, скорее всего, перенесет рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины может перенести рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса на другой день. Об этом корреспонденту УНН сообщил осведомленный источник в парламенте.

"Сейчас ситуация складывается таким образом, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса могут перенести на другой день. То есть Рада будет рассматривать поправки в среду, 17 января, а голосование пройдет уже в четверг. Сейчас все зависит от количества голосов - если их хватит, то голосовать будут 17 января", - сообщил источник.

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Как сообщал УНН, в Раде объяснили, какие полномочия получит Президент в законе о реинтеграции.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, голосование, закон, Рада
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