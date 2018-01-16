В ГФС рассказали, как борются с коррупцией внутри службы

КИЕВ. 16 января. УНН. Первоочередными мерами, которые принимаются для борьбы с коррупцией внутри ГФС, является увеличение заработных плат. Об этом сообщил журналистам после брифинга и.о. главы ГФС Мирослав Продан, передает УНН.

“Благодаря перевыполнению плана по поступлениям в 2017 году, ГФС смогла увеличить фонд заработной платы для своих сотрудников, в результате чего приостановился отток кадров. Впервые, в сентябре, мы наблюдали, что люди, которые уволились со службы, возвращались. Поэтому достойная заработная плата и создание надлежащих условий работы — это основные меры, которые мы принимаем для борьбы с коррупцией”, - сообщил он.

Также Продан добавил, что в соответствии с изменениями законодательства, в ГФС в сентябре 2017 года создано соответствующее подразделение, на которое возложены именно превентивные функции по предупреждению коррупции внутри ГФС, включая проведение предупредительной работы.

Как напомнил и.о. главы ГФС, согласно закону “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, соответствующие подразделения были созданы во всех центральных органах исполнительной власти, которые сегодня проводят мероприятия именно по предупреждению коррупции, а не борьбу с фактами, которые уже произошли.

Напомним, в Министерстве финансов Украины заявили, что в следующем году в рамках реформы планируется заменить большую часть персонала Государственной фискальной службы.