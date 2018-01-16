Фермеры Германии требуют уничтожить 70% диких кабанов из-за АЧС

КИЕВ. 16 января. УНН. Немецкий союз фермеров предложил уничтожить до 70% поголовья диких кабанов в стране, чтобы предотвратить распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Spiegel.

"В случае распространения вируса АЧС, последствия для сельского хозяйства будут катастрофическими. В целях предотвращения массового заболевания, мы призываем к отстрелу 70 % диких кабанов в Германии", - сообщил президент Немецкого союза фермеров Йоахим Руквид.

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Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт разделяет позицию Немецкого союза фермеров.

"Разумное снижение популяции дикого кабана - ключевая мера для предотвращения заболевания является", - подчеркнул он.

Напомним, из-за АЧС Венгрия планирует отгородиться от Украины забором.

Также, о намерениях построить забор на границе с Украиной из-за эпидемии АЧС, заявили в Польше.

Комментируя эту ситуацию, нардеп С.Тригубенко отметил, что Европа устала наблюдать за неэффективностью попыток Госпродпортебслужбы побороть африканскую чуму свиней.

“Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимное усилие в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши — это просто "вердикт", вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность", - отметил он.