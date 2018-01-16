Эксперт рассказал о тенденциях на рынке недвижимости в 2018 году

КИЕВ. 16 января. УНН. На рынке недвижимости в 2018 году будет преобладать спрос на жилье в новостройках, особенно в жилых комплексах. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр.

"Я могу сказать, что в этом году будут следующие тенденции: будут покупать первичный рынок и будут покупать активно. Сейчас идет вектор, не просто на новый дом отдельно стоящий, а на жилые комплексы. То есть, сейчас молодому современному покупателю не интересен вторичный рынок и время от времени не интересен отдельно стоящий дом. Он хочет быть в своей инфраструктуре. И поэтому именно комплексы будут пользоваться наибольшей популярностью, чем, например, просто новостройки", - считает эксперт.

Относительно цены, то эксперт считает, что в случае отсутствия факторов для резкого колебания курса валют цены будут оставаться достаточно стабильными.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.