Поклонская призвала ГПУ завести дело против Порошенко

КИЕВ. 16 января. УНН. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении ряда украинских политиков, в том числе Президента Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, предоставив мне как заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований о совершении Пашинским С.В, Парубием А.В., Яценюком А.Б., Кличко В.В., Наливайченко В.А., Ярошем Д.А., Билецким А.Е., Шухевичем Ю.Р., Карпюком М.А., Порошенко П.А., Турчиновым А.В., Тягнибоком О.Я., Аваковым А.Б., Махницким О.И., Заманом В.М., Мосийчуком И.В., Тенюхом И.Й. и другими членами преступной организации уголовных преступлений", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в заявлении на восьми страницах Поклонская приводит факты якобы причастности вышеназванных лиц к уголовным преступлениям. В их числе создание преступной организации, которая осуществила тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления против национальной безопасности Украины и ее граждан с целью насильственного свержения конституционного строя государства Украина и захвата власти.

Поклонская также обвиняет нынешних украинских чиновников в государственной измене путем предоставления иностранным государствам помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также в создании незаконных вооруженных формирований, содействие в осуществлении террористических атак и финансировании терроризма.

Кроме того, Поклонская обвиняет перечисленных выше лиц в развязывании войны на Донбассе.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым в ближайшее время планирует дать оценку действиям бывшего "прокурора Крыма" Натальи Поклонской по делу запрета Меджлиса крымскотатарского народа.