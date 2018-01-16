Депутат Николаевского горсовета предлагал 250 тыс. грн взятки за закрытие дела

КИЕВ. 16 января. УНН. В Николаеве задержан депутат городского совета, который предлагал прокурору 250 тыс. грн взятки за закрытие уголовного производства в отношении хищения средств местного бюджета. Об этом сообщает Департамент защиты экономики НПУ, передает УНН.

"Правоохранители разоблачили депутата Николаевского городского совета, который предлагал 250 тыс. грн неправомерной выгоды работнику областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая в течение 2016-2017 годов систематически осуществляла хищения государственных средств.

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Организатором преступной группы был один из депутатов горсовета Николаева. В нее входили близкие родственники фигуранта, его помощник, руководители подконтрольных депутату предприятий и должностные лица одного из департаментов Николаевского городского совета.

В декабре прошлого года, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, фигуранты уголовного производства предложили взятку сотруднику прокуратуры Николаевской области.

15 января во время передачи последней части взятки злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления защиты экономики в Николаевской области Нацполиции и прокуратуры Николаевской областной.

В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст.255 (создание преступной организации) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.