Датскому владельцу субмарины предъявили обвинение в убийстве журналистки

КИЕВ. 16 января. УНН. Датские прокуроры во вторник официально предъявили обвинение против изобретателя Петера Мадсена за убийство шведской журналистки Ким Уолл, останки тела которой в прошлом году нашли в море, передает УНН со ссылкой на AFP.

Как сообщили прокуроры, судебный процесс, на котором рассмотрят обвинения в убийстве, а также расчленении и "сексуальных отношениях, отличающиеся от полового акта особо опасного характера", начнется 8 марта.

По их словам, точно неизвестно, как была убита журналистка, но "убийство могло произойти путем перерезания горла или удушения".

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Напомним, подводная лодка Nautilus, построенный изобретателем Петером Мадсеном, вышел из Копенгагена вечером 10 августа. На его борту были два человека: Мэдсен и журналистка из Швеции Ким Валль, которая работала над статьей об изобретателе.

Ким Валль домой не вернулась. Установить связь с подводной лодкой удалось только днем ​​11 августа, когда он утонул. Петер Мадсен заявил, что у Nautilus возникли проблемы с балластной цистерной, а журналистку он высадил на берег еще накануне вечером.

В суде владелец субмарины Nautilus заявил, что шведская журналистка Ким Валле умерла, когда ее случайно ударила тяжелая крышка люка на борту подводной лодки.

Позже он признал, что расчленил ее тело и сбросил его в море, но отрицал, что намеренно убил ее.