Пятеро украинских саночников выступят на Олимпиаде-2018

КИЕВ. 16 января. УНН. Пятеро саночников в 4-х видах программы представят Украину на зимних Олимпийских играх - 2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

Лицензии в Южную Корею завоевали Елена Шмухова, Андрей Мандзий, Антон Дукач и двойка Александр Оболончик-Роман Захаркив.

Отметим, что 29-летний тернопольчанин Мандзий выступал на Играх-2014 и занял 31 место, а Захаркив участвовал в Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

Заметим, что в этом году 23-е Зимние Олимпийские игры будут проходить в Южной Корее в городе Пхенчхан в период с 9 по 25 февраля.

Как сообщалось ранее, украинец впервые в истории представит нашу страну на ОИ в скелетоне.